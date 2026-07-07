Audi-Fahrerin kollidiert mit drei Fahrzeugen und stirbt: Bundesstraße stundenlang gesperrt

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Ein heftiger Unfall hat am Montag die B165 stundenlang lahmgelegt. Eine Audi-Fahrerin ist bei der Kollision mit drei Fahrzeugen gestorben.

Von Martin Gaitzsch, Malte Kurtz

Uhyst - Ein heftiger Unfall hat am Montag die B156 im Landkreis Görlitz über Stunden lahmgelegt. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Autofahrerin ist verstorben.

Der rote Audi wurde bei dem Unfall komplett zerstört.
Der rote Audi wurde bei dem Unfall komplett zerstört.  © xcitepress

Gegen 16.30 Uhr sind kurz vorm Ortseingang des Dorfes Uhyst mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Eine Sprecherin skizzierte am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 das Unfallgeschehen.

Aus Richtung Bautzen war eine Audi-Fahrerin (49) auf der Bundesstraße unterwegs, scherte nach links zum Überholen aus und prallte dabei gegen einen Sattelzug.

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Anschließend kollidierte der Audi mit einem Mercedes-Gliederzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi quer zurück in die Fahrspur geschleudert, dort krachte ein VW Golf in den ohnehin schon demolierten Wagen.

Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich auch ein Gefahrgut-Lkw. Flüssigkeiten sind jedoch nicht ausgelaufen.

Ein Lkw hatte Gefahrgut geladen.
Ein Lkw hatte Gefahrgut geladen.  © xcitepress
Ein Rettungshelikopter wurde zur Unfallstelle gerufen.
Ein Rettungshelikopter wurde zur Unfallstelle gerufen.  © xcitepress

B156 über mehrere Stunden gesperrt

Die 49-jährige Audi-Fahrerin wurde in ihrem Wrack eingeklemmt und musste befreit werden. Sie erlag schließlich ihren schweren Verletzungen. Verletzt wurden außerdem die Golf-Fahrerin (47), sowie eine 19-jährige Beifahrerin und ein weiterer VW-Insasse (16). Der Sattelzug-Fahrer (32) und der Gliederzug-Fahrer (65) sollen beim Crash unverletzt geblieben sein.

Die Bundesstraße musste rund sieben Stunden gesperrt werden. Gegen 23.35 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz. Es entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro teilte die Görlitzer Polizei auf Nachfrage von TAG24 mit.

Erstmeldung vom 6. Juli, 20.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 7. Juli, 7.05 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress

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