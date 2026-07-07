Audi-Fahrerin kollidiert mit drei Fahrzeugen und stirbt: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Uhyst - Ein heftiger Unfall hat am Montag die B156 im Landkreis Görlitz über Stunden lahmgelegt. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Autofahrerin ist verstorben.

Der rote Audi wurde bei dem Unfall komplett zerstört. © xcitepress

Gegen 16.30 Uhr sind kurz vorm Ortseingang des Dorfes Uhyst mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Eine Sprecherin skizzierte am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 das Unfallgeschehen.

Aus Richtung Bautzen war eine Audi-Fahrerin (49) auf der Bundesstraße unterwegs, scherte nach links zum Überholen aus und prallte dabei gegen einen Sattelzug.

Anschließend kollidierte der Audi mit einem Mercedes-Gliederzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi quer zurück in die Fahrspur geschleudert, dort krachte ein VW Golf in den ohnehin schon demolierten Wagen.

Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich auch ein Gefahrgut-Lkw. Flüssigkeiten sind jedoch nicht ausgelaufen.