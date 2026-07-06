Rettungshubschrauber im Einsatz: Kind (11) unter Auto eingeklemmt

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

In Plauen-Chrieschwitz ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. © Ellen Liebner

Wie die Stadt Plauen mitteilte, passierte das Unglück gegen 15.12 Uhr auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße im Ortsteil Chrieschwitz.

Ein Kind (11) war dort mit einem Roller unterwegs. Als es vom Fußweg auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto (Fahrer: 31). Das Kind wurde dabei laut Stadt unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte das Kind schon nach einer reichlichen Viertelstunde mit Hilfe eines Hebekissens und einem hydraulischen Spreizer befreit werden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es wurden weitere Personen am Unfallort medizinisch betreut.

Nach ersten Informationen der Polizei sei das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.