Rettungshubschrauber im Einsatz: Kind (11) unter Auto eingeklemmt
Plauen - In Plauen (Vogtlandkreis) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.
Wie die Stadt Plauen mitteilte, passierte das Unglück gegen 15.12 Uhr auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße im Ortsteil Chrieschwitz.
Ein Kind (11) war dort mit einem Roller unterwegs. Als es vom Fußweg auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto (Fahrer: 31). Das Kind wurde dabei laut Stadt unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte das Kind schon nach einer reichlichen Viertelstunde mit Hilfe eines Hebekissens und einem hydraulischen Spreizer befreit werden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es wurden weitere Personen am Unfallort medizinisch betreut.
Nach ersten Informationen der Polizei sei das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 200 Euro.
Die Berufsfeuerwehr Plauen übernahm nicht nur die Rettung des Kindes sondern auch sicherte auch die Unfallstelle ab.
Erstmeldung: 6. Juli, 17.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.35 Uhr
Titelfoto: Ellen Liebner