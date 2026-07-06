LKW-Anhänger rutscht in Graben: Bundesstraße voll gesperrt
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Frankenberg - Auf der B180 bei Frankenberg (Mittelsachsen) ist am Montagnachmittag ein LKW-Anhänger in den Straßengraben gekippt.
Der LKW war gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Altenhain und Frankenberg unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Gespann verlor.
Während der vordere Teil des Lasters auf der Fahrbahn blieb, rutschte der Anhänger in den Graben.
Laut Polizei musste die Bundesstraße für die Bergung voll gesperrt werden.
Die Arbeiten sind inzwischen aber abgeschlossen und die Sperrung ist wieder aufgehoben.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic