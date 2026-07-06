LKW-Anhänger rutscht in Graben: Bundesstraße voll gesperrt

Frankenberg - Auf der B180 bei Frankenberg ( Mittelsachsen ) ist am Montagnachmittag ein LKW-Anhänger in den Straßengraben gekippt.

Auf der B180 bei Frankenberg ist am Montagnachmittag an LKW-Anhänger in den Straßengraben gerutscht. © Jan Härtel/Chempic

Der LKW war gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Altenhain und Frankenberg unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Gespann verlor.

Während der vordere Teil des Lasters auf der Fahrbahn blieb, rutschte der Anhänger in den Graben.

Laut Polizei musste die Bundesstraße für die Bergung voll gesperrt werden.