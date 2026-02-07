Audi kracht bei Nebel gegen Baum: Fahrer nach schwerem Unfall verletzt

Schwepnitz - In Schwepnitz nahe Kamenz ist ein Auto bei dichtem Nebel gegen einen Baum gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an dem Audi Totalschaden. © xcitepress/Dominic Prater

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am späten Samstagnachmittag auf der B97 im Schwepnitzer Ortsteil Bulleritz.

Ein Audi kam aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und streifte mehrere Bäume.

Anschließend blieb der Wagen gedreht auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus eigener Kraft aus dem Auto befreien.

Da er sich bei dem Unfall jedoch Verletzungen zuzog, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm unter anderem auslaufende Betriebsstoffe auf.