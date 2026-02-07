 1.431

Audi kracht bei Nebel gegen Baum: Fahrer nach schwerem Unfall verletzt

Bei dichtem Nebel gegen einen Baum gekracht: In Schwepnitz nahe Kamenz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Von Benjamin Richter

Schwepnitz - In Schwepnitz nahe Kamenz ist ein Auto bei dichtem Nebel gegen einen Baum gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an dem Audi Totalschaden.  © xcitepress/Dominic Prater

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am späten Samstagnachmittag auf der B97 im Schwepnitzer Ortsteil Bulleritz.

Ein Audi kam aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und streifte mehrere Bäume.

Anschließend blieb der Wagen gedreht auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus eigener Kraft aus dem Auto befreien.

Da er sich bei dem Unfall jedoch Verletzungen zuzog, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm unter anderem auslaufende Betriebsstoffe auf.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren auf der B97 im Einsatz.  © xcitepress/Dominic Prater

Laut Polizeiangaben herrschte in dem Waldstück dichter Nebel.

Um die Unfallursache abschließend zu klären, hat der Verkehrsunfalldienst der Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: xcitepress/Dominic Prater

