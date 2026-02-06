Mit 1,5 Promille unterwegs: Fahrerin kommt von Straße ab, Peugeot überschlägt sich

Freital - Das konnte nicht gut gehen: Eine Frau war in Richtung Freital mit 1,5 Promille unterwegs, als ihr Wagen von der Straße abkam.

Nach dem Unfall musste sich die Fahrerin einem Atemalkoholtest der Polizei stellen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der S194.

Eine 47-jährige Fahrerin war mit ihrem Peugeot 406 unterwegs, als sie von der Straße abkam und gegen eine Böschung stieß.

Das Auto überschlug sich, die Frau blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie schnell, dass die Frau angetrunken wirkte. Ein Atemalkoholtest ergab bei der deutschen Staatsangehörigen etwa 1,5 Promille.

Dafür drohen ihr nun eine hohe Geldstrafe, der zeitweilige Entzug der Fahrerlaubnis und bis zu drei Punkte in Flensburg.