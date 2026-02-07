Tesla gerät ins Gleisbett der Straßenbahn

In Plauen (Vogtland) ist erneut ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn geraten.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Samstag erneut ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn geraten.

Der Tesla fuhr etwa 150 Meter im Gleisbett und kam dann nicht weiter.
Gegen 10.40 Uhr war eine Tesla-Fahrerin (44) auf der Reichenbacher Straße in Richtung Chrieschwitz unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Sie fuhr dann laut Polizei noch etwa 150 Meter im Gleisbett der Straßenbahn, bis das Auto an einer Bake zum Stehen kam.

Verletzt wurde niemand.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro Schaden, der Tesla musste abgeschleppt werden.

Im Straßenbahn-Verkehr kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen.

Erst am Donnerstag landete ein Auto in Plauen in einem Gleisbett der Straßenbahn. Ein VW-Fahrer (85) kam im Bereich der Neuen Elsterbrücke auf der Syrastraße von der Fahrbahn ab.

