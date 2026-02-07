Tesla gerät ins Gleisbett der Straßenbahn

Plauen - In Plauen ( Vogtland ) ist am Samstag erneut ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn geraten.

Der Tesla fuhr etwa 150 Meter im Gleisbett und kam dann nicht weiter. © Ellen Liebner

Gegen 10.40 Uhr war eine Tesla-Fahrerin (44) auf der Reichenbacher Straße in Richtung Chrieschwitz unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Sie fuhr dann laut Polizei noch etwa 150 Meter im Gleisbett der Straßenbahn, bis das Auto an einer Bake zum Stehen kam.

Verletzt wurde niemand.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro Schaden, der Tesla musste abgeschleppt werden.

Im Straßenbahn-Verkehr kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen.