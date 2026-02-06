1.795
Frontalcrash auf Bundesstraße in Sachsen
Niederwiesa - Schwerer Kreuzungscrash am Freitagnachmittag auf der B169 bei Lichtenwalde!
Auf der Bundesstraße krachten gegen 16 Uhr ein Opel und ein Nissan aus noch unklarer Ursache frontal zusammen.
Nach ersten Informationen von vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt.
An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Harry Härtel