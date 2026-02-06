 1.795

Frontalcrash auf Bundesstraße in Sachsen

Auf der B169 bei Lichtenwalde kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Kreuzungscrash.

Von Claudia Ziems

Niederwiesa - Schwerer Kreuzungscrash am Freitagnachmittag auf der B169 bei Lichtenwalde!

Zwei Autos krachten auf der B169 frontal zusammen.
Zwei Autos krachten auf der B169 frontal zusammen.  © Harry Härtel

Auf der Bundesstraße krachten gegen 16 Uhr ein Opel und ein Nissan aus noch unklarer Ursache frontal zusammen.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt.

Viele Krankschreibungen in Deutschland: Doch Sachsen überrascht
Sachsen Viele Krankschreibungen in Deutschland: Doch Sachsen überrascht

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Harry Härtel

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: