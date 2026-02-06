Frontalcrash auf Bundesstraße in Sachsen

Niederwiesa - Schwerer Kreuzungscrash am Freitagnachmittag auf der B169 bei Lichtenwalde!

Zwei Autos krachten auf der B169 frontal zusammen. © Harry Härtel

Auf der Bundesstraße krachten gegen 16 Uhr ein Opel und ein Nissan aus noch unklarer Ursache frontal zusammen.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt.