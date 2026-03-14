Audi kracht gegen Betonmauer, automatisches Notrufsystem schlägt Alarm

Bad Schlema - Am Samstagmittag verunfallte ein Audi-Fahrer im Erzgebirge . Sein integriertes E-Call-System setzte daraufhin sofort einen Notruf ab.

Der Audi wurde stark beschädigt. © Niko Mutschmann

Der Audi-Fahrer war gegen 12.40 Uhr auf der Verbindungsstraße (K9115) zwischen Bad Schlema und Hartenstein unterwegs.

Wie die Polizei bestätigte, kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache zwischen Bad Schlema und der Abzweigung Wildbach von seiner Fahrspur ab, krachte erst gegen eine Leitplanke und anschließend gegen eine Betonmauer, wo er auch zum Stehen kam.

Das integrierte Notrufsystem registrierte den heftigen Aufprall und setzte automatisch einen Notruf ab, wodurch die Einsatzkräfte schnell verständigt wurden.

Der Audi-Fahrer hatte großes Glück. Aktuellen Erkenntnissen zufolge blieb er weitgehend unverletzt und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Die Feuerwehr Bad Schlema kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und trennte die Batterie ab. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr Schneeberg konnte den Einsatz abbrechen.