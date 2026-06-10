Kind nach Unfall schwer verletzt in Klinik geflogen: Polizei sucht nach den Ersthelfern

Görlitz - Nach einem heftigen Unfall am Dienstagnachmittag in Görlitz , bei dem ein Kind (8) schwer verletzt wurde und in eine Klinik geflogen werden musste, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Augenzeugen sowie die Ersthelfer vom Unfallort.

Ein Junge (8) wollte mit seinem Roller eine Straße überqueren. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. (Symbolfoto) © 123RF/vetertravel

Der Unfall ereignete sich auf der Biesnitzer Straße, als der Verkehr in Richtung Landeskrone aufgrund der Baustelle in Höhe Büchtemannstraße ins Stocken geriet. Ein achtjähriger Junge wollte gegen 16 Uhr mit seinem Roller von der dort gelegenen Straßenbahnhaltestelle auf den gegenüberliegenden Gehweg laufen.

Offenbar trat er dabei urplötzlich zwischen den wartenden Autos hervor. Ein 35-jähriger Passat-Fahrer, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an.

Bei der Kollision wurde der Achtjährige schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von knapp 1500 Euro. Neben der Polizei ermittelt auch der Verkehrsunfalldienst.