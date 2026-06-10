Kind nach Unfall schwer verletzt in Klinik geflogen: Polizei sucht nach den Ersthelfern
Görlitz - Nach einem heftigen Unfall am Dienstagnachmittag in Görlitz, bei dem ein Kind (8) schwer verletzt wurde und in eine Klinik geflogen werden musste, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Augenzeugen sowie die Ersthelfer vom Unfallort.
Der Unfall ereignete sich auf der Biesnitzer Straße, als der Verkehr in Richtung Landeskrone aufgrund der Baustelle in Höhe Büchtemannstraße ins Stocken geriet. Ein achtjähriger Junge wollte gegen 16 Uhr mit seinem Roller von der dort gelegenen Straßenbahnhaltestelle auf den gegenüberliegenden Gehweg laufen.
Offenbar trat er dabei urplötzlich zwischen den wartenden Autos hervor. Ein 35-jähriger Passat-Fahrer, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an.
Bei der Kollision wurde der Achtjährige schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.
Laut Polizei entstand ein Sachschaden von knapp 1500 Euro. Neben der Polizei ermittelt auch der Verkehrsunfalldienst.
Nach Unfall in Görlitz: Zeugen gesucht
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise zum Vorfall und den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer 03591/367 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Die Polizei sucht vor allem die Ersthelfer, die am Unfallort anwesend waren.
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