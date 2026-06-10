Lorenz (23) überlebt heftigen Motorrad-Unfall und kämpft sich zurück ins Leben

Bautzen (Sachsen) - Wenn aus einem entspannten Motorradausflug die Hölle auf Erden wird: Der Lausitzer Lorenz Grafe (23) lebte und liebte die Fahrten auf seiner Suzuki – es gab nur die Straße und ihn. Das änderte sich jedoch im Juli 2025, als ihm ein Auto die Vorfahrt nahm und sein ganzes Leben schlagartig auf den Kopf stellte.

Der gebürtige Weimarer Lorenz Grafe (23) geriet im Juli 2025 in einen schweren Verkehrsunfall. © Fotomontage/Lorenz Grafe

Seine Kindheit verbrachte der 23-Jährige in der Stadt der Dichter und Denker – Weimar. Später zog es ihn und seine Familie jedoch weiter in den Osten. Fernab von Schulbüchern und Hausaufgaben zeigte Lorenz sein Können vor allem beim "Downhill"-Fahren und Handball spielen. Im Laufe seiner Jugend entwickelte der damalige Schüler dann eine ganz neue Leidenschaft.

"Ich war immer Sozius bei einem meiner besten Freunde und das Gefühl der Freiheit hat mir einfach gefallen", berichtete Lorenz gegenüber der TAG24-Redaktion. Den Startschuss für seinen Motorradführerschein gaben jedoch einige Familienmitglieder, die bereits selbst auf ihren Maschinen unterwegs waren. "Als meine Cousins dann mit Moped und Motorrad angefangen haben, dachte ich, dass ich das auch brauche."

Im September 2023 meisterte der Sachse dann erfolgreich seinen Führerschein und machte fortan mit seiner Suzuki GS500E die Straßen unsicher. Im Laufe der Zeit stieg er jedoch auf ein Auto um. Als der 23-Jährige im Juli 2025 seine Eltern besuchen und seinen Cousin zum Friseur fahren wollte, machte ihm jedoch ein Motorschaden einen Strich durch die Rechnung. "Ich war auf mein Motorrad angewiesen."

So begab sich Lorenz mit seinem Zweirad auf den Weg zu seiner Familie – ohne zu ahnen, was ihn wenig später erwarten würde. Auf der Strecke zwischen Purschwitz und Kleinbautzen (Landkreis Bautzen) nahm ihm plötzlich ein Autofahrer die Vorfahrt. "Trotz meines Ausweichversuchs kam es zur Kollision."

"Ich war während und nach dem Unfall bei vollem Bewusstsein." Als der 23-Jährige nach dem heftigen Crash bemerkt hatte, dass seine Beine gebrochen waren, versuchte Lorenz, seine Zehen zu bewegen. Er spürte die Impulse und war sich sicher: "Ich bin nicht querschnittsgelähmt."