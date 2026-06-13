Von Straße geschleudert: 82-Jähriger landet bei Regen mit Toyota im Graben

Tharandt - Ein Toyota-Fahrer (82) verlor am Freitagabend auf der S194 bei Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) bei schwierigen Wetterverhältnissen die Kontrolle über sein Auto. Er landete mit seinem Wagen verletzt im Straßengraben.

Ein Toyota-Fahrer verlor am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. © Roland Halkasch

Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der 82-Jährige gegen 19 Uhr in Richtung Freiberg unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Senior bei widrigen Wetterverhältnissen zu schnell in eine Rechtskurve gefahren. In der Folge geriet der Toyota ins Schleudern und landete schließlich im Straßengraben.

Da beim Absetzen des Notrufs von einer eingeklemmten Person die Rede war, wurde auch die Tharandter Feuerwehr zum Unfallort gerufen.