Von Straße geschleudert: 82-Jähriger landet bei Regen mit Toyota im Graben
Tharandt - Ein Toyota-Fahrer (82) verlor am Freitagabend auf der S194 bei Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) bei schwierigen Wetterverhältnissen die Kontrolle über sein Auto. Er landete mit seinem Wagen verletzt im Straßengraben.
Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der 82-Jährige gegen 19 Uhr in Richtung Freiberg unterwegs, als sich der Unfall ereignete.
Ersten Erkenntnissen zufolge war der Senior bei widrigen Wetterverhältnissen zu schnell in eine Rechtskurve gefahren. In der Folge geriet der Toyota ins Schleudern und landete schließlich im Straßengraben.
Da beim Absetzen des Notrufs von einer eingeklemmten Person die Rede war, wurde auch die Tharandter Feuerwehr zum Unfallort gerufen.
Der 82-Jährige konnte aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch