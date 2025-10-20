Heftiger Crash im Erzgebirge: Staatsstraße komplett dicht

Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash im Erzgebirge am Montagmorgen! Auf einer Staatsstraße krachten einige Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Auf der S255 krachte es am Montagmorgen gewaltig: Die Straße wurde komplett gesperrt. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr auf der S255 bei Aue-Bad Schlema.

Die Straße musste anschließend gesperrt werden, zahlreiche Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte rückten an.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, gibt es mehrere Verletzte. Die Unfallursache ist noch völlig unklar.