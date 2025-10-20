 2.115

Heftiger Crash im Erzgebirge: Staatsstraße komplett dicht

Auf der S255 bei Aue-Bad Schlema krachten am Montagmorgen mehrere Autos zusammen. Die Straße wurde komplett gesperrt.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash im Erzgebirge am Montagmorgen! Auf einer Staatsstraße krachten einige Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Auf der S255 krachte es am Montagmorgen gewaltig: Die Straße wurde komplett gesperrt.
Auf der S255 krachte es am Montagmorgen gewaltig: Die Straße wurde komplett gesperrt.  © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr auf der S255 bei Aue-Bad Schlema.

Die Straße musste anschließend gesperrt werden, zahlreiche Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte rückten an.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, gibt es mehrere Verletzte. Die Unfallursache ist noch völlig unklar.

Mehrere Autos waren in den Unfall verwickelt.
Mehrere Autos waren in den Unfall verwickelt.  © Niko Mutschmann

Laut Polizeiangaben ist die S255 noch immer komplett gesperrt. Wann die Straße wieder freigegeben wird, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Niko Mutschmann

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: