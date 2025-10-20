2.115
Heftiger Crash im Erzgebirge: Staatsstraße komplett dicht
Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash im Erzgebirge am Montagmorgen! Auf einer Staatsstraße krachten einige Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.
Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr auf der S255 bei Aue-Bad Schlema.
Die Straße musste anschließend gesperrt werden, zahlreiche Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte rückten an.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, gibt es mehrere Verletzte. Die Unfallursache ist noch völlig unklar.
Laut Polizeiangaben ist die S255 noch immer komplett gesperrt. Wann die Straße wieder freigegeben wird, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Niko Mutschmann