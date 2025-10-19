Landwirt zieht plötzlich nach links: Cupra-Fahrer donnert in Anhänger
Löbau - Für einen Cupra-Fahrer endete ein Überholmanöver im Anhängergespann eines Traktors.
Am Samstagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, war der Landwirt mit seinem Trecker beim Löbauer Ortsteil Kleinradmeritz (Landkreis Görlitz) unterwegs.
Im Schlepptau hatte er dabei nicht nur zwei Anhänger, sondern auch mehrere Autofahrer, die ihn überholen wollten.
Nahe der Kreuzung S122/Petschkebergstraße zog der Trecker plötzlich nach links auf ein Feld - ohne jedoch das Treiben in seinem Rückspiegel zu beachten, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Sonntagmorgen erklärte.
In der Folge prallte der Cupra-Fahrer gegen die Anhänger. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Bildaufnahmen zeigen, wie die Front des Pkws schwer beschädigt wurde.
