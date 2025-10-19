Landwirt zieht plötzlich nach links: Cupra-Fahrer donnert in Anhänger

Löbau - Für einen Cupra-Fahrer endete ein Überholmanöver im Anhängergespann eines Traktors.

Auf der S122 ist am Samstag ein Cupra-Fahrer mit einem Traktor kollidiert. © xcitepress/Philipp Grohmann

Am Samstagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, war der Landwirt mit seinem Trecker beim Löbauer Ortsteil Kleinradmeritz (Landkreis Görlitz) unterwegs.

Im Schlepptau hatte er dabei nicht nur zwei Anhänger, sondern auch mehrere Autofahrer, die ihn überholen wollten.

Nahe der Kreuzung S122/Petschkebergstraße zog der Trecker plötzlich nach links auf ein Feld - ohne jedoch das Treiben in seinem Rückspiegel zu beachten, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Sonntagmorgen erklärte.

In der Folge prallte der Cupra-Fahrer gegen die Anhänger. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.