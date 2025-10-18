Wer ist bei Rot gefahren? Polizei sucht nach Kreuzungscrash nach Zeugen

Hartenstein - Nach einem Unfall am Freitagmorgen in Hartenstein (Landkreis Zwickau ) gaben beide Beteiligten an, bei Grün gefahren zu sein. Doch wer hat Recht?

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © Bildmontage: Ralph Kunz, Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhrt ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Sprinter um 8.10 Uhr von der A72 an der Abfahrt Hartenstein von der Autobahn und wollte anschließend auf die S255 in Richtung Aue abbiegen.

Nachdem er zunächst verkehrsbedingt gehalten hatte, bog er schließlich ab, als die Linksabbieger-Ampel auf Grün schaltete, und krachte mit einem MAN-Transporter zusammen, der in Richtung Lichtenstein fuhr.

Auch der 23-jährige MAN-Fahrer gab an, dass seine Ampel auf Grün stand.

Die Polizei sucht nun zur Klärung des genauen Unfallhergangs nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann gegebenenfalls Angaben zur Ampelschaltung machen?

Das Polizeirevier Werdau nimmt sachdienliche Hinweise unter 03761 7020 entgegen.