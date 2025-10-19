Motorrad-Drama in Sachsen: Junge Kawasaki-Fahrerin (†22) stirbt nach schwerem Unfall

Großenhain - Eine junge Frau (22) hat bei einem Motorradunfall nahe Großenhain (Landkreis Meißen) ihr Leben verloren. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Polizei sucht Zeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Landkreis Meißen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die 22-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrer Kawasaki zwischen den Gemeinden Strauch und Oelsnitz unterwegs, als sie gegen 14.35 Uhr die Kontrolle über ihre Maschine verlor.

Die Bikerin kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume am Straßenrand, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntagmorgen mitteilte.

Für die Kawasaki-Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.