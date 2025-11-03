Auffahrunfall auf der A14: Auto überschlägt sich und landet im Graben
Leipzig - Am Schkeuditzer Kreuz überschlug sich am Sonntagabend ein Fahrzeug nach einem Auffahrunfall.
Zwei Fahrzeuge waren gegen 23.05 Uhr auf der Auffahrt zur A14 Richtung Dresden unterwegs.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der hintere Fahrer, ein 22-Jähriger, dem anderen Fahrzeug von hinten auffuhr.
Infolgedessen kam das andere Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Straßengraben.
Der Fahrer blieb dabei laut ersten Informationen unverletzt, im Gegensatz zu dem 22-Jährigen. Er verletzte sich leicht.
Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 18.000 Euro.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Schkeuditz säuberten die Unfallstelle.
Titelfoto: Michael Strohmeyer