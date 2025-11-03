Auffahrunfall auf der A14: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Leipzig - Am Schkeuditzer Kreuz überschlug sich am Sonntagabend ein Fahrzeug nach einem Auffahrunfall.

Das Auto landete nach dem Überschlag in einem Graben neben der Straße. © Michael Strohmeyer

Zwei Fahrzeuge waren gegen 23.05 Uhr auf der Auffahrt zur A14 Richtung Dresden unterwegs.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der hintere Fahrer, ein 22-Jähriger, dem anderen Fahrzeug von hinten auffuhr.

Infolgedessen kam das andere Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Straßengraben.

Der Fahrer blieb dabei laut ersten Informationen unverletzt, im Gegensatz zu dem 22-Jährigen. Er verletzte sich leicht.