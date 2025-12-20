Suff-Fahrer baut Unfall: In diesem verrückten Versteck findet ihn die Polizei

Döbeln - Kurioses Versteckspiel! Nach einem Unfall hat sich ein Fiat-Fahrer (31) im mittelsächsischen Döbeln in einem Kleiderschrank vor der Polizei versteckt.

Die Polizei suchte mitten in der Nacht einen Suff-Fahrer, der zuvor sein Auto zu Schritt fuhr. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der 31-Jährige hatte sich laut Polizei in der Nacht zum Sonnabend gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Pommlitzer Weg überschlagen.

Die Beamten begaben sich auf der Suche nach dem Fahrer zur Adresse des Autobesitzers. Dort trafen sie zunächst nur auf eine Angehörige, sahen aber auch einen Mann, der sie durch ein Fenster beobachtete.

Als sie ihn befragen wollten, war er plötzlich verschwunden. Nach kurzer Suche fanden die Beamten den Mann in einem Kleiderschrank.