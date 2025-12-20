Suff-Fahrer baut Unfall: In diesem verrückten Versteck findet ihn die Polizei
Von Birgit Zimmermann
Döbeln - Kurioses Versteckspiel! Nach einem Unfall hat sich ein Fiat-Fahrer (31) im mittelsächsischen Döbeln in einem Kleiderschrank vor der Polizei versteckt.
Der 31-Jährige hatte sich laut Polizei in der Nacht zum Sonnabend gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Pommlitzer Weg überschlagen.
Die Beamten begaben sich auf der Suche nach dem Fahrer zur Adresse des Autobesitzers. Dort trafen sie zunächst nur auf eine Angehörige, sahen aber auch einen Mann, der sie durch ein Fenster beobachtete.
Als sie ihn befragen wollten, war er plötzlich verschwunden. Nach kurzer Suche fanden die Beamten den Mann in einem Kleiderschrank.
Bei dem 31-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,64 Promille gemessen. Er sei leicht verletzt gewesen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
