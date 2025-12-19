Peugeot kommt von Fahrbahn ab und fährt Verkehrsschild um

Hartha - Ein Rentner-Ehepaar verunglückte am Freitagnachmittag am Töppelberg bei Hartha-Nauhain ( Mittelsachsen ).

Der Peugeot musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ersten Informationen der Polizei zufolge war das Paar in seinem Peugeot auf der B175 in Richtung Hartha unterwegs, als das Auto kurz nach der Bergkuppe aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Daraufhin fuhr der Peugeot ein Verkehrsschild um, geriet ins Schleudern und kam anschließend stark beschädigt zum Stehen.

Das Auto wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrtauglich.

Die beiden Insassen wurden vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt untersucht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.