VW-Fahrer (19) übersieht Dacia: Vier Verletzte bei Unfall auf S38

Güldengossa - Bei einem schweren Unfall auf der S38 bei Güldengossa sind in der Nacht vier Menschen verletzt worden.

Auf der S38 bei Güldengossa ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Crash gegen 0.30 Uhr ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger, der auf der Staatsstraße zunächst von Leipzig kommend in Richtung Breisgau-Muckern unterwegs war, nach links in Richtung Großpösna abbiegen wollen. Dabei soll er jedoch einen entgegenkommenden Dacia eines 18-Jährigen nicht beachtet haben.

Es kam zur Kollision, in deren Folge vier Menschen leicht verletzt wurden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens. Die Kameraden übernahmen die Erstversorgung der Verletzten, sicherten ausgelaufene Betriebsmittel und räumten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Währenddessen brachten Rettungswagen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.