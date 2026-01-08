Auffahrunfall in Mittelsachsen: VW kracht in BMW

Waldheim - Ein Auffahrunfall in Mittelsachsen legte kurzzeitig den öffentlichen Nahverkehr lahm.

Beide Autos wurden stark beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 10.10 Uhr auf der Härtelstraße in Waldheim.

Ein BMW (Fahrer: 38) musste verkehrsbedingt anhalten. Der 36-jährige VW-Golf-Fahrer dahinter reagierte offenbar zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Beide Autos wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beim 36-Jährigen wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,76 Promille ergab. Für ihn ging es anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.