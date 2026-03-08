Unfall im Landkreis Görlitz: Ford-Fahrer prallt gegen Baum

Reichwalde (Sachsen) - Am Sonntagnachmittag verlor ein 27-jähriger Fahrer im Landkreis Görlitz die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Der 27-jährige verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. © xcitepress/Pascal Gottschling

Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24 mitteilt, war der Ford-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der Staatsstraße 131 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Ein Funkwagen der Polizei war in unmittelbarer Nähe, konnte den Unfall beobachten und alarmierte außerdem einen Rettungswagen.