Unfall im Landkreis Görlitz: Ford-Fahrer prallt gegen Baum
Reichwalde (Sachsen) - Am Sonntagnachmittag verlor ein 27-jähriger Fahrer im Landkreis Görlitz die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.
Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24 mitteilt, war der Ford-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der Staatsstraße 131 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Ein Funkwagen der Polizei war in unmittelbarer Nähe, konnte den Unfall beobachten und alarmierte außerdem einen Rettungswagen.
Der junge Mann wurde untersucht, verletzte sich durch den Aufprall gegen den Baum jedoch nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Unfalls.
Titelfoto: xcitepress/Pascal Gottschling