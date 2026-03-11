Audi kracht auf A4 in Lkw: Insassen wohl schwer verletzt, Vollsperrung in Richtung Görlitz

Bautzen - Fotos zeigen ein regelrechtes Wrack: Am Mittwochnachmittag ist ein Audi auf der A4 in Richtung Görlitz in einen Lkw gekracht.

Am Audi entstand Totalschaden. © LausitzNews.de/Florian Nicks

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen Bautzen und Weißenberg vor dem Rastplatz Löbauer Wasser.

Dort krachte der Audi-Fahrer (36) aus bisher ungeklärter Ursache mit so einer heftigen Wucht in das Heck des Lasters, dass er in den Graben geschleudert wurde.

Dabei wurden der 36-Jährige und sein 45-jähriger Beifahrer aller Wahrscheinlichkeit nach schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Görlitz am Abend gegenüber TAG24 mitteilte.

Der Rettungshubschrauber Christoph 62 kam zum Einsatz. Die Autobahn musste derweil in Richtung Görlitz voll gesperrt werden.