Ford kracht nach Kreuzungscrash gegen Hauswand und Stromkasten

Geringswalde - Kreuzungscrash in Mittelsachsen mit einer Leichtverletzten. Auch ein Hund saß in einem der verunfallten Autos.

Der Ford Galaxy wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Am Dienstagvormittag krachte ein Ford-Tourneo-Fahrer mit einer Ford-Galaxy-Fahrerin in Geringswalde zusammen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war er auf der Altgeringswalder Straße unterwegs und wollte in die Erich-Zeigner-Straße fahren, wofür er die Bundesstraße 175 kreuzen musste.

Auf der unübersichtlichen Kreuzung übersah er offenbar die in Richtung Hartha fahrende Galaxy-Fahrerin. Beide Autos krachten zusammen.

Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihren Ford Galaxy, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand sowie gegen einen Stromkasten krachte.

Die Feuerwehr Geringswalde rückte mit zwei Fahrzeugen an, sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Bundesstraße vollständig.

Die Einsatzkräfte mussten zudem die Batterien der Autos abklemmen und banden auslaufende Betriebsstoffe. Um an die Batterie des stark beschädigten Ford Galaxy zu gelangen, musste die Motorhaube mithilfe eines technischen Geräts geöffnet werden.