Auto auf Dach gelandet: Kreuzungs-Crash mit Verletzen

Doberschau-Gaußig - Im Landkreis Bautzen hat es gehörig geknallt! Bei einem heftigen Verkehrsunfall in der Gemeinde Doberschau Gaußig sind am Sonntag Menschen verletzt worden.

Verkehrsunfall mit zwei Autos im Landkreis Bautzen: Ein VW landete auf dem Dach. © Lausitznews.de

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, sind am Mittag an der Kreuzung der S118/S119 (westlich von Dreschen) zwei Autos verunfallt. Ein Auto landete auf dem Dach.

Augenscheinlich waren ein VW sowie ein Toyota beteiligt. Details zum Unfallhergang waren am Nachmittag noch Teil der Ermittlungen.

Angaben zu involvierten Personen lagen zudem noch nicht vor, allerdings habe es Verletzte gegeben, so der Sprecher. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort.