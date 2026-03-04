Gesundheitlicher Zwischenfall? Mazda-Fahrerin kracht gegen Mauer und Mast, verletzt sich schwer

Klingenberg - Mittwochmittag krachte es plötzlich auf der Bahnhofstraße in Klingenberg (Landkreis Sächsische Schweiz -Osterzgebirge)!

Der Mazda landete schwer beschädigt in einem Grundstück. © Roland Halkasch

Vor dem Ortsausgang in Richtung Grillenburg raste gegen 13.15 Uhr eine Mazda-Fahrerin (vermutlich 76 Jahre alt) mit ihrem Wagen gegen eine Mauer und einen Telefonmast, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Ihr Mazda2 kam auf einem Grundstück zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr Klingenberg sie laut TAG24-Informationen aus ihrem Auto ziehen müssen.

Dir Ursachen für den Crash sind bislang noch nicht gesichert - möglicherweise lösten gesundheitliche Probleme der älteren Frau den Unfall aus.