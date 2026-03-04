Crash vor Tankstelle: Biker bei riskantem Überholmanöver schwer verletzt

Markranstädt - Der Überholversuch eines Motorradfahrers ging Dienstagvormittag im Markranstädter Ortsteil Quesitz gehörig nach hinten los und brachte den 60-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Direkt vor der Star-Tankstelle in Quesitz passierte der Crash. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann bestätigte, war ein 77-jähriger Fahrer eines Volkswagens gegen 10.06 Uhr auf der Lützner Straße in Richtung Lützen unterwegs.

In Quesitz beabsichtigte der Rentner nach links auf die Star-Tankstelle abzubiegen. Kurz vor der Einfahrt hielt er aufgrund von Gegenverkehr an, was auch den hinter ihm fahrenden Ford-Fahrer (60) dazu bewegte, auf die Bremse zu treten.

Dann passierte das Unglück: Der ebenfalls in Richtung Lützen fahrende Biker startete seinen Überholvorgang, streifte den Ford seitlich und krachte dann gegen den mittlerweile abbiegenden VW.

Dadurch verlor er die Kontrolle und kam nach links von der Straße ab. "Er prallte gegen ein Werbeschild und stürzte schließlich in den Straßengraben", erklärte Engelmann.