Kreuzungscrash im Erzgebirge: Mazda kracht mit BMW zusammen

Grünhain-Beierfeld - Unfall im Erzgebirge ! Am Mittwochmittag krachten auf einer Kreuzung bei Grünhain-Beierfeld zwei Autos zusammen.

Der Mazda wurde im Frontbereich beschädigt. Die Kreuzung musste gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Der Crash geschah gegen 11.15 Uhr auf der Beierfelder Straße/Am Fürstenberg. Aus bisher unbekannter Ursache krachte ein Mazda mit einem BMW zusammen.

An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden, die Airbags sprangen auf. Schnell rückten Rettungskräfte an, die Kreuzung musste komplett gesperrt werden.

Die Fahrer wurden vor Ort medizinisch versorgt, mussten laut ersten Informationen aber nicht in ein Krankenhaus.

