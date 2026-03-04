Kreuzungscrash im Erzgebirge: Mazda kracht mit BMW zusammen

Auf einer Kreuzung bei Grünhain-Beierfeld (Erzgebirge) knallte es am Mittwoch: Ein Mazda und ein BMW stießen zusammen.

Von Julian Winkler

Grünhain-Beierfeld - Unfall im Erzgebirge! Am Mittwochmittag krachten auf einer Kreuzung bei Grünhain-Beierfeld zwei Autos zusammen.

Der Mazda wurde im Frontbereich beschädigt. Die Kreuzung musste gesperrt werden.
Der Mazda wurde im Frontbereich beschädigt. Die Kreuzung musste gesperrt werden.  © Niko Mutschmann

Der Crash geschah gegen 11.15 Uhr auf der Beierfelder Straße/Am Fürstenberg. Aus bisher unbekannter Ursache krachte ein Mazda mit einem BMW zusammen.

An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden, die Airbags sprangen auf. Schnell rückten Rettungskräfte an, die Kreuzung musste komplett gesperrt werden.

Die Fahrer wurden vor Ort medizinisch versorgt, mussten laut ersten Informationen aber nicht in ein Krankenhaus.

Im BMW sprangen die Airbags auf.
Im BMW sprangen die Airbags auf.  © Niko Mutschmann

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Mittlerweile ist die Kreuzung wieder geräumt, der Verkehr kann wieder fließen.

Titelfoto: Niko Mutschmann

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: