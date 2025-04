Auto bei Kreuzungs-Crash gegen Zaun geschleudert - Fahrer verletzt

Die Unfallstelle zwischen Zittau und Olbersdorf samt am Unfall beteiligter Autos. © xcitepress

Laut Polizeidirektion Görlitz eilten Beamte und Rettungsdienst gegen 16.10 Uhr zur Humboldtstraße zwischen Zittau und Olbersdorf.

Ein Autofahrer (40) war mit einem A-Klasse-Mercedes in Richtung Olbersdorf unterwegs. An der Kreuzung Niederviebig wollte der Mann nach links abbiegen - dann krachte es, denn: Genau in dem Moment setzte ein Peugeot-Fahrer (61) zum Überholen an.

Durch die heftige Kollision wurde der Peugeot in den Straßengraben gedrückt und gegen einen Grundstückszaun geschleudert.

Der 61-jährige Peugeot-Fahrer erlitt dabei Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der 40-Jährige im Benz kam mit dem Schrecken davon.