Auto erfasst Kind: Zehnjähriger schwerst verletzt

Klingenthal - Bei einem Unfall in Klingenthal ( Vogtland ) ist am Mittwoch ein Kind (10) schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Klingenthal wurde ein Zehnjähriger schwerst verletzt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Kurz vor 15 Uhr war ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Fußweg entlang der Auerbacher Straße stadteinwärts unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er dann mit seinem Rad auf die Straße.

Eine Audi-Fahrerin (31), die in gleicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind.