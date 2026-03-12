Auto erfasst Kind: Zehnjähriger schwerst verletzt

 1.511

Von Claudia Ziems

Klingenthal - Bei einem Unfall in Klingenthal (Vogtland) ist am Mittwoch ein Kind (10) schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Klingenthal wurde ein Zehnjähriger schwerst verletzt. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Kurz vor 15 Uhr war ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Fußweg entlang der Auerbacher Straße stadteinwärts unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er dann mit seinem Rad auf die Straße.

Eine Audi-Fahrerin (31), die in gleicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind.

"Der Junge erlitt schwerste Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Während der Unfallaufnahme musste die Auerbacher Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

