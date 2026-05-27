Auto kracht mit Moped zusammen: Zwei Jugendliche schwer verletzt
731 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Crimmitschau - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) wurden zwei Mopedfahrer schwer verletzt.
Gegen 13.45 Uhr war ein Škoda-Fahrer (82) auf der Hainstraße in Richtung Werdauer Straße unterwegs.
"An der Kreuzung zur Fichtstraße missachtete er die Vorfahrt eines 15-jährigen Mopedfahrers und stieß mit dem Zweirad zusammen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Der 15-Jährige und sein gleichaltriger Mitfahrer stürzten und wurden dabei schwer verletzt. Die beiden wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der bei dem Crash entstandene Sachschaden lag bei circa 5000 Euro. Die Straße musste im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.
Titelfoto: 123rf/meinzahn