Auto kracht mit Moped zusammen: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Crimmitschau - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) wurden zwei Mopedfahrer schwer verletzt.

Zwei Jugendliche (beide 15) wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Gegen 13.45 Uhr war ein Škoda-Fahrer (82) auf der Hainstraße in Richtung Werdauer Straße unterwegs.

"An der Kreuzung zur Fichtstraße missachtete er die Vorfahrt eines 15-jährigen Mopedfahrers und stieß mit dem Zweirad zusammen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 15-Jährige und sein gleichaltriger Mitfahrer stürzten und wurden dabei schwer verletzt. Die beiden wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.