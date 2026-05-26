Totalschaden nach heftigem Crash: Autobahnzubringer gesperrt
Lichtentanne - Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag bei Lichtentanne (Landkreis Zwickau)! Ein Ford stieß mit einem Laster zusammen. Der Autobahnzubringer musste komplett gesperrt werden.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 14.40 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Ford mit voller Wucht gegen einen Laster. Der Lkw krachte daraufhin gegen die Leitplanke.
Polizei und Rettungskräfte rückten an. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.
Fakt ist aber: Am Auto entstand ein Totalschaden - die komplette Seite des Fahrzeugs wurde beschädigt, Airbags sprangen auf, in der Frontscheibe waren mehrere Risse.
Titelfoto: Ralph Köhler