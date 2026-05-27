Schwerer Unfall bei Schkeuditz: Radfahrer (†56) erliegt seinen Verletzungen

Schkeuditz - Ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr , des Rettungsdienstes und der Polizei rückte am Dienstagabend nach Schkeuditz-Radefeld aus. Grund war ein schwerer Unfall .

Großeinsatz nach einem Unfall in Nordsachsen. © Michael Strohmeyer

Wie das polizeiliche Lagezentrum am Abend auf Anfrage von TAG24 bestätigte, sind zwei Personen jeweils auf einem Motorrad und ein Liegerad beteiligt gewesen.

Es ist gegen 19 Uhr auf der Südumfahrung am Schladitzer See kurz vor dem Biedermeierstrand zu dem Zusammenstoß gekommen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am frühen Mittwochmorgen erklärte, querten zwei Radfahrer mit ihrem Liegerad die Straße. Dabei übersahen sie scheinbar den nahenden Motorradfahrer (22).

Der 22-Jährige versuchte noch abzubremsen, konnte eine Kollision mit einem der Radfahrer (56) aber nicht mehr verhindern. Beide landeten im Straßengraben.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Unter anderem zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.