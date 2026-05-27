Schwerer Unfall bei Schkeuditz: Radfahrer (†56) erliegt seinen Verletzungen
Schkeuditz - Ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückte am Dienstagabend nach Schkeuditz-Radefeld aus. Grund war ein schwerer Unfall.
Wie das polizeiliche Lagezentrum am Abend auf Anfrage von TAG24 bestätigte, sind zwei Personen jeweils auf einem Motorrad und ein Liegerad beteiligt gewesen.
Es ist gegen 19 Uhr auf der Südumfahrung am Schladitzer See kurz vor dem Biedermeierstrand zu dem Zusammenstoß gekommen.
Wie die Polizeidirektion Leipzig am frühen Mittwochmorgen erklärte, querten zwei Radfahrer mit ihrem Liegerad die Straße. Dabei übersahen sie scheinbar den nahenden Motorradfahrer (22).
Der 22-Jährige versuchte noch abzubremsen, konnte eine Kollision mit einem der Radfahrer (56) aber nicht mehr verhindern. Beide landeten im Straßengraben.
Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Unter anderem zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.
Die Straße zwischen Radefeld und dem Abzweig nach Wolteritz war laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen am Abend in beide Richtungen gesperrt.
Erstmeldung vom 26. Mai um 20.32 Uhr, aktualisiert am 27. Mai um 7.06 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer