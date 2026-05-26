Opel landet im Graben und kracht gegen Ortsschild: Person verletzt

Wermsdorf - Heftiger Unfall! Die Kontrolle über ihren Opel verlor am Dienstagnachmittag eine Person im nordsächsischen Wermsdorf.

Der Schaden am Auto ist erheblich. © EHL Media/Dietmar Thomas

Kurz nach 16 Uhr ging der automatische eCall-Notruf des Autos bei der Polizei ein, wie der Sprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 bestätigte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Person im grünen Opel auf der Wermsdorfer Straße in Richtung des Ortsteils Luppa unterwegs gewesen, als sie augenscheinlich kurz vor dem Ortseingang von der Straße abkam.

Laut TAG24-Informationen ist das Auto erst in den Straßengraben gefahren, dann wieder herausgekommen und gegen das Ortsschild geknallt.

Wie Engelmann bestätigte, wurde dabei eine Person verletzt.