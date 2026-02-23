Auto landet nach Unfall in Straßengraben: Vollsperrung und mehrere Verletzte

Delitzsch - Eine 20-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf einer Bundesstraße nahe Delitzsch unterwegs, als sie Sonntagnacht plötzlich von der Straße abkam und im Graben landete.

Drei Personen befanden sich in dem Wagen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Zusammen mit ihren beiden Begleiterinnen war die junge Frau auf der B184 unterwegs, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann.

Gegen 22.50 Uhr kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab, rauschte in den Graben und blieb dort mit ihrem Auto stecken.

Dabei wurden alle drei Insassen verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.