Unfall in Mittelsachsen: Audi landet kopfüber neben der Straße

Oederan - Schwerer Unfall am Sonntagmittag in Mittelsachsen : Ein Audi kam bei Oederan von einer Bundesstraße ab und landete kopfüber im Gestrüpp.

Der Audi überschlug sich und landete auf dem Dach. © Marcel Schlenkrich

Gegen 13.15 Uhr war die Fahrerin (65) auf der B173 unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber neben der Straße.



Schnell rückten Rettungskräfte an, die Fahrerin kam in ein Krankenhaus.