Unfall in Mittelsachsen: Audi landet kopfüber neben der Straße
Oederan - Schwerer Unfall am Sonntagmittag in Mittelsachsen: Ein Audi kam bei Oederan von einer Bundesstraße ab und landete kopfüber im Gestrüpp.
Gegen 13.15 Uhr war die Fahrerin (65) auf der B173 unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber neben der Straße.
Schnell rückten Rettungskräfte an, die Fahrerin kam in ein Krankenhaus.
Die Straße musste aufgrund des Unfalls kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich