Laster verliert Dutzende Holzstämme: Straßen- und Zugverkehr nach Unfall gesperrt!

Naundorf - Dieser Unfall hatte gleich doppelte Folgen: Auf der S31 bei Naundorf in Nordsachsen ist am Montagvormittag ein Holztransport umgekippt. Nicht nur die Staatsstraße musste daraufhin gesperrt werden, auch eine angrenzende Zugstrecke war betroffen.

Auf der S31 bei Naundorf ist am Montag ein Holztransport verunglückt, wodurch der Laster seine Ladung verlor. © EHL Media/Dietmar Thomas

Auf der Schiene unterwegs: die kultige Schmalspurbahn "Wilder Robert". Der Betrieb der auch als Döllnitzbahn bekannten Linie wurde umgehend ausgesetzt. Ein herannahender Zug musste seine Fahrt stoppen und umkehren.

Der Unfall selbst hatte sich gegen 10.35 Uhr zwischen Oschatz und Bockelwitz ereignet. Nach Informationen von vor Ort war ein mit Baumstämmen beladener Laster, der in Richtung Oschatz unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ins Schlingern geraten.

Etwa 100 Meter weiter dann das Unglück: Der Anhänger kippte auf die linke Seite und verlor seine Ladung, die auf den parallel zur Straße laufenden Gleisen landete. Auch ein Verkehrsschild wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Verletzt wurde bei dem Unglück laut Polizeisprecher Tom Erik Richter niemand. Die Folgen für den Verkehr waren jedoch weitreichend, denn nicht nur die Zugstrecke, sondern auch die S31 musste voll gesperrt werden.