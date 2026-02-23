Überholvorgang läuft schief: Transporter streift Lkw und landet im Graben

Pirna - Dieser Überholvorgang endete im Straßengraben: Auf der Bundesstraße 172a zwischen Pirna und Dohna sorgte ein Unfall zeitweise für Behinderungen.

Der Transporter musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr nahe Pirna.

Auf der 172a war ein blauer Transporter der Marke Iveco mit vier Insassen in Richtung Autobahn unterwegs.

Der 48-jährige Fahrer wollte einen Lkw überholen. Beim Wiedereinscheren kam es jedoch zu einer leichten Berührung zwischen dem Lkw und dem Transporter.

Der Fahrer des Iveco verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. Der Transporter geriet nach rechts von der Straße ab, drehte sich und rutschte in den Straßengraben.

Sowohl die vier Insassen des Transporters als auch der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Während der Lkw seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen konnte und lediglich leichte Schäden aufwies, entstand am Transporter nach ersten Einschätzungen wirtschaftlicher Totalschaden.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden die rechte Fahrspur sowie die Standspur gesperrt.