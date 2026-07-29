Auto überschlägt sich und landet auf Feld: Zwei Kinder unter den Verletzten

Parthenstein - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am Dienstagnachmittag kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Alle vier Insassen, darunter zwei Kinder (6, 8), wurden verletzt.

Wieso der Škoda von der Straße abgekommen ist, wird nun ermittelt. © Medienportal Grimma

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, sei der Škoda ohne die Beteiligung weiterer Fahrzeuge gegen 15.15 Uhr verunfallt.

Der 44-jährige Fahrer war zuvor auf der S45 unterwegs, als er zwischen Klinga und Großsteinberg in einer Doppelkurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war, ergänzte die Polizei am Mittwoch.

"Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite in einem Feld liegen", so Sprecher Tom Erik Richter.

Neben dem Fahrer und den beiden Kindern wurde auch eine 41-jährige Beifahrerin verletzt. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Darüber hinaus musste die S45 im Bereich des Unfalls voll gesperrt werden. Das Auto wurde abgeschleppt.