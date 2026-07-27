VW-Fahrer (28) kracht mit 2,8 Promille gegen Hauswand: Drogentest positiv

Meißen - Das konnte nicht gut gehen: In Meißen ist ein 28-Jähriger unter Einfluss von Alkohol und Drogen gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen den jungen Fahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Melzerstraße in Höhe der Pestalozzistraße.

Der alkoholisierte Fahrer eines VW Bora war in Richtung Vorbrücker Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Hauswand krachte.

Sowohl der 28-jährige Fahrer als auch sein Beifahrer im Alter von 30 Jahren wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Der VW-Fahrer stand mit mehr als 2,8 Promille unter dem Einfluss von Alkohol, wie ein Test ergab.

Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest bei ihm positiv auf Amphetamine und Kokain.