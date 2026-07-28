Unfall mit Harley östlich von Dresden: Biker vor Ort reanimiert

Fischbach (Arnsdorf) - Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Bautzen! In der Gemeinde Arnsdorf, östlich von Dresden , ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer (65) schwer verletzt worden.

Ein Harley-Fahrer (65) knallte mit einem Seat zusammen. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt. © xcitepress/domenic prater

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, war ein Autofahrer (74) nach ersten Angaben auf der Seeligstädter Straße unterwegs und wollte nach links auf die Stolpener Straße abbiegen.

Dabei übersah der Mann im Seat jedoch anscheinend einen 65-Jährigen, der auf einer Harley-Davidson angefahren kam. Beide krachten zusammen.

Der Biker stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde der 65-Jährige per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 74-Jährige im Seat blieb unverletzt.