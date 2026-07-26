Tödlicher Unfall im Osten von Dresden: Motorradfahrer (†18) gerät in Gegenverkehr

Radeberg-Großerkmannsdorf - Ein Verkehrsunfall auf einer Landstraße, östlich von Dresden , ist am späten Samstagabend tödlich geendet. Ein junger Biker (†18) hat sein Leben verloren.

Tödlicher Unfall im Osten der sächsischen Landeshauptstadt. Für einen 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz bekannt gab, war der 18-jährige Motorradfahrer gegen 22.45 Uhr auf der S177 aus Richtung der B6 nach Großerkmannsdorf (Landkreis Bautzen) unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet der junge Mann auf der Suzuki jedoch in den Gegenverkehr. Dort knallte er mit dem Kia eines 22-jährigen Fahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.