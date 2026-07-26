Tödlicher Unfall im Osten von Dresden: Motorradfahrer (†18) gerät in Gegenverkehr
Radeberg-Großerkmannsdorf - Ein Verkehrsunfall auf einer Landstraße, östlich von Dresden, ist am späten Samstagabend tödlich geendet. Ein junger Biker (†18) hat sein Leben verloren.
Wie die Polizeidirektion Görlitz bekannt gab, war der 18-jährige Motorradfahrer gegen 22.45 Uhr auf der S177 aus Richtung der B6 nach Großerkmannsdorf (Landkreis Bautzen) unterwegs.
In einer Rechtskurve geriet der junge Mann auf der Suzuki jedoch in den Gegenverkehr. Dort knallte er mit dem Kia eines 22-jährigen Fahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle erlag.
Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.
Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch ein Gutachter vor Ort. Das Technische Hilfswerk leuchtete die Unfallstelle aus. Die Fahrzeuge (Sachschaden rund 40.000 Euro) wurden sichergestellt.
Die Ermittlungen hat nun der Verkehrsunfalldienst übernommen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa