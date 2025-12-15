Auto überschlägt sich: VW-Fahrerin verletzt

Leisnig - In Leisnig ist am Montag eine VW-Fahrerin (24) bei einem Unfall verletzt worden.

Der VW landete auf dem Dach neben der Straße. © EHL Media/ Dietmar Thomas

Unfallort war die Neue Straße im im Ortsteil Börtewitz. Gegen 15 Uhr kam hier aus noch ungeklärter Ursache laut Polizei die 24-Jährige mit ihrem Auto von der Straße ab.

Der VW überschlug sich und landete auf dem Dach.