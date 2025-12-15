770
Auto überschlägt sich: VW-Fahrerin verletzt
Leisnig - In Leisnig ist am Montag eine VW-Fahrerin (24) bei einem Unfall verletzt worden.
Unfallort war die Neue Straße im im Ortsteil Börtewitz. Gegen 15 Uhr kam hier aus noch ungeklärter Ursache laut Polizei die 24-Jährige mit ihrem Auto von der Straße ab.
Der VW überschlug sich und landete auf dem Dach.
Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.
Titelfoto: EHL Media/ Dietmar Thomas