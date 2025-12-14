 1.113

Kind (7) nach Crash im Krankenhaus, Unfall-Verursacher rast einfach davon!

Nach einem schweren Unfall auf der B87 in Nordsachsen bittet die Polizei um Hinweise zu dessen Verursacher. Dieser war ohne zu stoppen davongerast.

Von Eric Mittmann

Doberschütz - 10.000 Euro Schaden, ein Kind im Krankenhaus. So die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der B87 im Landkreis Nordsachsen ereignete. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach dem Verursacher des Crashs. Dieser war offenbar, ohne auch nur anzuhalten, vom Unfallort gerast.

Der Unfall hatte sich gegen 19.15 Uhr im Bereich zwischen Doberschütz und Mockrehna ereignet, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mitteilte.

Ein 44-Jähriger war mit seinem BMW Mini auf der Bundesstraße in Richtung Mockrehna unterwegs, als im Gegenverkehr plötzlich ein Fahrzeug ausscherte und zum Überholen ansetzte. Der BMW-Fahrer stieg auf die Bremsen, um einem Frontalcrash zu entgehen. Ein hinter ihm folgender VW-Fahrer (22) konnte darauf jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Mini auf.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Unfallort und kümmerten sich um die Betroffenen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wildenhain auf Facebook hatten sich insgesamt sechs Personen an Bord der beiden Fahrzeuge befunden, unter ihnen drei Kinder. Eines von ihnen - ein siebenjähriges Mädchen, das in dem VW gesessen hatte - musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Drei weitere Personen wurden ambulant versorgt.

Die B87 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 10.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise zu Unfallfahrer

Von dem Verursacher des Crashs war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bereits keine Spur mehr. Polizeisprecherin Lübcke zufolge hatte der Unbekannte seine Fahrt nach dem Überholen ohne anzuhalten fortgesetzt und war verschwunden.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen dunklen VW Sharan handeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder dessen Fahrer, beziehungsweise Fahrerin, geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Leipziger Verkehrspolizei unter Tel. 0341/2552850 (tagsüber) oder 0341/2552910 zu melden.

