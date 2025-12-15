Kurioser Unfall im Erzgebirge: Honda kracht mit Panzer-Lkw zusammen

Wolkenstein - Kurioser Unfall am Montagvormittag in Wolkenstein ( Erzgebirge ): Auf einer Kreuzung krachte ein Honda mit einem Lkw zusammen, der einen Panzer geladen hatte.

Dieser Honda stieß am Montag im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank mit einem Lkw zusammen. Am Auto entstand ein Totalschaden. © Haertelpress

Der Crash geschah gegen 9 Uhr an der Kreuzung B174/B101 im Ortsteil Heinzebank. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte der Honda mit dem Panzer-Lkw.

Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags im Auto aufsprangen, zudem wurde das Fahrzeug seitlich stark beschädigt.

Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden - auf den Bundesstraßen bildete sich Stau.