Auto und Straßenbahn krachen zusammen: Vier Verletzte

Zwickau - In Zwickau sind am späten Dienstagabend bei einem heftigen Unfall vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer.

Auch eine Insassin der Bahn wurde verletzt. © Mike Müller

Gegen 22.45 Uhr war eine VW-Fahrerin (52) mit ihrem Auto auf der Breithauptstraße in Richtung Oskar‑Arnold‑Straße unterwegs.

Auf Höhe der Äußeren Schneeberger Straße krachte sie dann aus noch ungeklärter Ursache mit einer Straßenbahn, die stadtauswärts unterwegs war, zusammen.

Bei dem Crash wurden die 52-Jährige und eine Insassin (51) des VW schwer, der 32-jährige Beifahrer und eine Frau (34) in der Bahn leicht verletzt. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.