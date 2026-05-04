Fahrer (21) stirbt nach Unfall in Kottmar: Polizei sucht Hinweise
Kottmar (Landkreis Görlitz) - Nach dem heftigen Unfall zwischen Zittau und Löbau am Freitagmorgen, in dessen Folge ein 21-Jähriger verstorben ist, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.
In Kottmar war ein Skoda frontal mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer (21) erlag Stunden später seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Vor allem die Ersthelfer, die am Unglücksort anwesend waren, werden gebeten, sich unter der Nummer 03591/3670 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Das war passiert: Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 6.50 Uhr im Kottmarer Ortsteil Neueibau.
Ein Skoda-Fahrer war auf der Hauptstraße (S142) von Leutersdorf in Richtung Neugersdorf unterwegs, als er 200 Meter vor der Einmündung zur S148 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.
Unfallopfer muss von Feuerwehr befreit werden
Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Durch die massive Wucht des Aufpralls wurde das Auto völlig zerstört. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften mit schwerem technischen Gerät befreit werden.
Zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Region, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.
Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, verstarb der Tscheche in diesem allerdings am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Originalartikel vom 2. Mai, 11.54 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. Mai, 15.31 Uhr.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier