Fahrer (21) stirbt nach Unfall in Kottmar: Polizei sucht Hinweise

Kottmar (Landkreis Görlitz) - Nach dem heftigen Unfall zwischen Zittau und Löbau am Freitagmorgen, in dessen Folge ein 21-Jähriger verstorben ist, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Skoda prallte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Baum. © xcitepress/Thomas Baier

In Kottmar war ein Skoda frontal mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer (21) erlag Stunden später seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Vor allem die Ersthelfer, die am Unglücksort anwesend waren, werden gebeten, sich unter der Nummer 03591/3670 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Das war passiert: Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 6.50 Uhr im Kottmarer Ortsteil Neueibau.

Ein Skoda-Fahrer war auf der Hauptstraße (S142) von Leutersdorf in Richtung Neugersdorf unterwegs, als er 200 Meter vor der Einmündung zur S148 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.