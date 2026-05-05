Rettungs-Heli im Einsatz: Beifahrer bei schwerem Unfall in Golf eingeklemmt

Delitzsch - Auf der Leipziger Straße in Delitzsch ist am Dienstag ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf verunglückt. Er und sein Beifahrer (26) wurden dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Beifahrer (26) schließlich ins Krankenhaus. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Der junge Mann war in nördliche Richtung unterwegs, als er gegen 5.50 Uhr von der Fahrbahn abkam, über einen Bordstein gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend noch gegen einen Baum krachte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Noch schlimmer hatte es jedoch seinen Beifahrer getroffen: Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, wurde der 26-Jährige in dem Auto eingeklemmt und musste zunächst von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte auch ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden.