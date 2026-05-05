Fiat rollt Abhang hinunter und kracht gegen Hauswand: Fahrerin im Krankenhaus

Hohenstein-Ernstthal - Großer Schock für eine Fiat-Fahrerin. Am Dienstagvormittag rollte ihr Auto auf einem Parkplatz plötzlich wieder los und krachte letztendlich gegen eine Hauswand.

Der Fiat rollte den Abhang hinunter und stieß gegen die Hauswand. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, ging die Unfallmeldung gegen 10.30 Uhr in der Leitstelle ein.

Demnach hatte die Seniorin in der Fritz-Heckert-Siedlung in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ihr Auto auf einem Parkplatz abgestellt, als es plötzlich losrollte.

Der Fiat fuhr daraufhin einen etwa sechs Meter tiefen und 20 Meter langen Abhang hinunter und prallte gegen eine Hauswand..

Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend aufgrund von schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden.