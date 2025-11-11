Autofahrer knallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bischofswerda - Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Baum nahe Bischofswerda (Landkreis Bautzen ) schwer verletzt worden!

Ein Audi landete bei Bischofswerda neben der Straße. © RocciPix

Nach Informationen eines Polizeisprechers knallte es gegen 14.30 auf der S156 zwischen Bischofswerda und Neustadt in Sachsen.

Aus noch unklarer Ursache verlor ein Mann am Steuer eines Audis in Richtung Neustadt die Kontrolle über sein Auto und kam wohl kurz nach der Abfahrt nach Schmölln-Putzkau nach links von der Straße ab. Dabei durchbrach er einen Wildzaun und knallte gegen einen Baum, den er vollständig "fällte".

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.