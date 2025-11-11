BMW überschlägt sich an sächsischer Kreisstraße: Fahranfänger verletzt
Wermsdorf - Ein Fahranfänger (18) ist bei einem Unfall am Montagabend in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) verletzt worden - das Auto hatte sich überschlagen.
Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, war der 18-jährige BMW-Fahrer gegen 19.17 Uhr auf der Kreisstraße von Mahlis in Richtung Gröppendorf unterwegs.
Dabei habe der junge Mann wohl einem Reh ausweichen wollen, sei daraufhin nach links von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.
Dort sei der Wagen wiederum gegen den Ausgang eines Bewässerungsschachts gestoßen und schließlich auf dem Dach liegen geblieben.
Der 18-Jährige sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Zudem werde der entstandene Schaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Erik-Holm Langhof/EHL Media