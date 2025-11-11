BMW überschlägt sich an sächsischer Kreisstraße: Fahranfänger verletzt

Wermsdorf - Ein Fahranfänger (18) ist bei einem Unfall am Montagabend in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) verletzt worden - das Auto hatte sich überschlagen.

In Wermsdorf kam es am Montagabend zu einem Autounfall. © Erik-Holm Langhof/EHL Media

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, war der 18-jährige BMW-Fahrer gegen 19.17 Uhr auf der Kreisstraße von Mahlis in Richtung Gröppendorf unterwegs.

Dabei habe der junge Mann wohl einem Reh ausweichen wollen, sei daraufhin nach links von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Dort sei der Wagen wiederum gegen den Ausgang eines Bewässerungsschachts gestoßen und schließlich auf dem Dach liegen geblieben.